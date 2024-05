Mais de 35 pontos críticos, mapeados pelo Centro de Operações Rio (COR), receberam intervenções - Divulgação

Publicado 16/05/2024 18:48

Rio - Mais de 70 novos ralos foram instalados, desde o ano passado, nas zonas Norte e Oeste do Rio, pela Fábrica de Ralos, projeto da Fundação Rio-Águas com o objetivo de reduzir alagamentos na cidade.



Ao todo, mais de 35 pontos críticos, mapeados pelo Centro de Operações Rio (COR), receberam intervenções para melhorar o escoamento de vias desde agosto de 2023. Foram beneficiados pelo menos 16 bairros na Zona Norte, entre eles Bonsucesso, Maria da Graça e Vicente de Carvalho. Já na Zona Oeste, ruas de Santa Cruz e Jacarepaguá receberam os novos equipamentos.

Os ralos de grande porte foram apelidados pelos operários de 'mega ralos' e são a novidade do projeto. Eles são ligados a redes de drenagem maiores, capazes de escoar grandes volumes para reduzir bolsões d’água.



"A Fábrica de Ralos é um projeto da Rio-Águas, que foi criado para eliminar pontos críticos de alagamento, mapeados pelo Centro de Operações, que apresentavam dificuldade de escoamento. Os mega ralos e os ralos, em conjunto, absorvem mais rápido a água da chuva, reduzindo bolsões d’água. Nosso planejamento é atuar em mais de 40 pontos mapeados na cidade", disse o presidente da Fundação Rio-Águas, Wanderson Santos.



Na Avenida Brasil, as equipes da Rio-Águas trabalharam para eliminar oito pontos críticos de alagamento. Segundo a fundação, estão sendo instalados nove mega ralos e mais 20 novos ralos do tipo boca de lobo, inicialmente, no trecho de Ramos e Manguinhos para reduzir bolsões d’água. As obras ocorrem principalmente em calçadas e sob passarelas.