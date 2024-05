Policial foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 16/05/2024 19:53

Rio - Um policial militar de folga foi baleado no tórax, na tarde desta quinta-feira (16), ao reagir a uma tentativa de assalto na BR-493, altura do bairro Itambi, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.



Os médicos constataram que os disparos não atingiram nenhuma área vital. O policial, então, foi atendido e liberado. O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí).

Caso semelhante

No dia 5 deste mês, um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e baleou um suspeito, no bairro Santo Amélia, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um carro, que teria sido usado pelos suspeitos, com uma marca de tiro no para-brisa na direção do motorista e outra na porta, enquanto um homem aparece caído ensanguentado.

De acordo com a PM, equipes do 39° BPM (Belford Roxo) foram acionadas para a ocorrência. No local, constataram que a vítima era um PM, que havia atingido um suspeito. Apesar disso, os outros suspeitos que também participaram da ação conseguiram fugir. O policial não ficou ferido.