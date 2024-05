Ação foi realizada pela 126ªDP (Cabo Frio) - Reprodução/Google

Ação foi realizada pela 126ªDP (Cabo Frio)Reprodução/Google

Publicado 16/05/2024 20:24 | Atualizado 16/05/2024 20:39

Uma mulher foi presa em flagrante pelo crime contra relação de consumo, nesta quinta-feira (16), no bairro JD Flamboyant, em Cabo Frio, dentro de seu estabelecimento, durante uma fiscalização.

Os agentes da 126ª DP (Cabo Frio) do Procon Estadual e do Conselho de Biomedicina foram ao local após uma denúncia sobre o funcionamento do espaço. Quando foram solicitadas as documentações necessárias para funcionamento, a mulher apresentou um documento falso.

As equipes encontraram produtos vencidos, que foram apreendidos. O material e a proprietária foram conduzidos à delegacia.