Material apreendido na casa de Max Flávio Leite ConceiçãoReprodução

Publicado 16/05/2024 18:33 | Atualizado 16/05/2024 19:02

Rio - Policiais da 5ª Unidade de Polícia Ambiental prenderam, nesta quarta-feira (15), Max Flávio Leite Conceição, suspeito de atuar como caçador em uma área de mata em Cachoeira de Macacu, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com o Comando de Polícia Ambiental (CPAM), os agentes receberam uma denúncia anônima de que o preso possuía diversas armas de fogo e praticava a caça de animais silvestres na região. Ele foi localizado dentro de uma quitinete na área de mata, onde guardava as armas e as carcaças dos bichos abatidos ilegalmente.

Os militares apreenderam 11 animais silvestres, quatro espingardas e uma garrucha calibre 22. No imóvel, também foram apreendidos partes de jacaré, búfalo, capivara, boi e paca.

Questionado, Max informou aos policiais que o material era comercializado de maneira ilegal com moradores da região e comerciantes de outros municípios. Ele foi conduzido à 159ª DP (Cachoeira de Macacu), mas responderá ao processo em liberdade.