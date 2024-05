Roseana Murray compartilhou o encontro com o maratonista Eduardo Neves nesta quinta-feira (16) - Reprodução

Publicado 16/05/2024 18:06

No dia 5 de abril, Roseana foi atacada pelos cães no momento que caminhava pela Avenida Ministro Salgado Filho. O atleta Eduardo Neves, de 49 anos, passava pelo local e viu o ataque. Ele conseguiu afastar os cachorros de perto da mulher com uma vassoura, mas os animais avançaram contra ele. O maratonista teve que subir em cima de um muro pra escapar.

O gesto é lembrado por Murray com carinho. Em uma postagem em sua rede social nesta quinta-feira (16), a escritora valorizou a ajuda do atleta e pediu auxílio para que o homem consiga um patrocínio.

"Eduardo, o maratonista, foi o primeiro anjo que me salvou. Ele, para se salvar de uma grave depressão, começou a correr e corre grandes maratonas. Eduardo gostaria de ter um patrocínio. É verdadeiramente um anjo. Arriscou a sua vida para me salvar", escreveu.

Alta de hospital

Devido ao ataque, a idosa ficou duas semanas internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ela teve o braço direito amputado, além de alguns cortes por todo o corpo, precisando levar cerca de 250 pontos cirúrgicos. No dia 18 de abril, ela recebeu sua primeira alta e decidiu voltar para casa de carro com o filho para ouvir rock , recusando transporte da ambulância.

Posteriormente, ela precisou ser novamente internada na unidade, desta vez por três dias, para passar por novos procedimentos cirúrgicos. As cirurgias foram realizadas sem intercorrências e ela recebeu uma nova alta no dia 3 de maio.

Segundo os cirurgiões plásticos Leonardo Freitas, Thiago Genn e Tarcísio Encinas, a recuperação da escritora foi surpreendente. "Já recebemos ataques de pitibulls, mas não nessa quantidade. Nesse caso, foram três cachorros, resultando em várias feridas quase que no corpo inteiro e bem violentas. Acredito que o caso dela foi um dos mais graves de mordida de cão que tivemos aqui no hospital", explicou Freitas.

Tutores de animais viram réus



No dia 9 deste mês, Kayky da Conceição Ribeiro dos Santos, Davidson Ribeiro dos Santos e Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro, tutores dos animais que atacaram a escritora, viraram réus pelos crimes de maus-tratos a animais, por não guardar com devida cautela os cães e por lesão corporal culposa. A decisão foi tomada pelo juiz Andrew Francis dos Santos Maciel, da 2ª Vara da Comarca de Saquarema, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

De acordo com as investigações da 124ª DP (Saquarema), o trio deixou os cães em um local insalubre, com fezes espalhadas por diversas partes do quintal onde moravam. No dia das prisões em flagrante, os policiais pediram para examinarem os cachorros e foram levados pelos tutores para um quarto onde os cachorros estavam. Os animais foram encontrados debilitados em um ambiente sujo com fezes e úmido, aparentemente por causa da urina. Uma equipe veterinária esteve no local e constatou as péssimas condições de higiene.

Ainda na residência, os peritos encontraram o portão da casa parcialmente quebrado, com uma fechadura improvisada. O fato teria facilitado a fuga dos cachorros e o ataque à escritora.