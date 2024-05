Roseana Murray distribuiu rosas e recebeu um buquê de girassóis - Divulgação

Roseana Murray distribuiu rosas e recebeu um buquê de girassóisDivulgação

Publicado 03/05/2024 17:45 | Atualizado 03/05/2024 17:51

Rio - A escritora Roseana Murray, de 73 anos, recebeu alta do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira (3). Ela estava internada há três dias para passar por três novos procedimentos cirúrgicos e deixou a unidade novamente sob aplausos.

"Mais uma alta. Felicidade total. Agora vamos programar o nosso Sarau neste hospital maravilhoso, onde fiz muitos amigos e só tenho gratidão", comemorou Roseana, que distribuiu rosas e ganhou um buquê de girassóis da coordenadora da clínica médica, Camila Franco.

De acordo com a direção do hospital, as intervenções ocorreram com sucesso. "Ela está bem. Agora vamos continuar fazendo as revisões em nosso ambulatório pós cirúrgico. Dona Roseana é uma guerreira e tem muitas histórias para contar. Tanto às crianças, como adolescentes e adultos", garantiu o cirurgião plástico Thiago Genn.

No início de abril, Roseane teve o braço amputado após ter sido atacada por três pitbulls no momento em que saía de casa em Saquarema, na Região dos Lagos. Após 14 dias internada no Hospital Alberto Torres, ela voltou para casa na companhia do filho

Segundo os cirurgiões plásticos Leonardo Freitas, Thiago Genn e Tarcísio Encinas, a recuperação da escritora foi surpreendente. "Já recebemos ataques de pitibulls, mas não nessa quantidade. Nesse caso, foram três cachorros, resultando em várias feridas quase que no corpo inteiro e bem violentas. Acredito que o caso dela foi um dos mais graves de mordida de cão que tivemos aqui no hospital", explicou Freitas.

Ainda segundo o cirurgião, Roseana vai poder ter uma vida normal, precisando retornar ao hospital algumas vezes para trocar os curativos e ser acompanhada. Além disso, ela terá que adaptar a não ter o braço direito, que precisou ser amputado.