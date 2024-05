Izabella foi presa acusada de furto duplamente qualificado - Divulgação/PCERJ

Publicado 03/05/2024 19:26 | Atualizado 03/05/2024 19:44

Rio - Izabella Rodrigues Silveira, considerada foragida pela Justiça, foi presa por furto duplamente qualificado, nesta sexta-feira (3),no Morro do Banco, no bairro do Itanhangá, em Guapimirim, por policiais civil da 67ª DP (Guapimirim).

De acordo com as investigações, ela e o marido, Carlos Eduardo de Souza Mosso, realizavam uma espécie de estelionato itinerante e ofereciam falsas negociações de veículos de leilão às vítimas.

Na ocasião, o casal alugava uma casa por temporada e permanecia numa determinada cidade por um certo período de tempo. Com a oportunidade, Carlos se aproximava de potenciais vítimas, ganhava a confiança delas, e então aplicava golpes envolvendo falsas negociações de veículos de leilão. Após receber o pagamento das vítimas os dois roubavam os bens que estavam no imóvel alugado e desapareciam, se mudando para outra cidade, onde ficavam para repetir os mesmos golpes.

Izabella responde por furto duplamente qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de agentes, após roubo de bens de um imóvel alugado por temporada no bairro Fonseca, em Niterói. De lá, eles foram para as cidades de Petrópolis, Itaboraí, Guapimirim, Campos dos Goytacazes e Maricá, onde agiram da mesma maneira.



Com mais de cem anotações criminais na ficha, Carlos foi preso em 15 de março deste ano, em Maricá. Izabella, que tem 28 anotações criminais, foi conduzida à delegacia e encaminhada ao presídio.