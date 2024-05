Incêndio aconteceu na Rua Santo Afonso, na Tijuca - Reprodução

Publicado 03/05/2024 17:52 | Atualizado 03/05/2024 18:51

Rio - Um táxi pegou fogo, na tarde desta sexta-feira (3), no meio de uma rua da Tijuca, na Zona Norte do Rio. Não houve registro de vítimas.

Veja o vídeo:

Táxi pega fogo no meio de rua na Tijuca.#ODia



Crédito: Redes sociais pic.twitter.com/4gS4ltE7l7 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 3, 2024

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da Tijuca foram acionados para a Rua Santo Afonso por volta das 15h45 para atender uma ocorrência de fogo em veículo.

O incêndio aconteceu próximo a um supermercado. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o carro parado no meio da rua com chamas se alastrando por dentro do capô. O incidente chegou a paralisar o trânsito temporariamente.

Rapidamente, os Bombeiros apagaram as chamas. O quartel da Tijuca está localizado na Avenida Maracanã, a poucos metros do local do acidente. Não há informações sobre o que provocou o fogo.