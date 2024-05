Jéssica Mandala foi presa por agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) - Reprodução

Publicado 03/05/2024 18:43

Rio - Jéssica de Assunção Alves da Silva, conhecida como 'Jéssica Mandala', apontada como gerente financeira da facção Comando Vermelho (CV) no Rio, com atuação também no estado do Mato Grosso, foi presa, nesta sexta-feira (3), na Zona Oeste do Rio.

A prisão foi realizada por agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) em apoio à policiais civis mato-grossense. A ação fez parte da 'Operação Circumventum / Erga Omnes', que tem como objetivo combater e desarticular organizações criminosas no estado da Região Centro-Oeste.

As equipes foram até o local onde Jéssica estava para cumprir um mandado de prisão, além de outro de busca e apreensão. Com ela, foi apreendido um celular. Segundo a Polícia Civil, o aparelho será analisado para auxiliar nas investigações.

No Mato Grosso, foram cumpridos, simultaneamente, mais de 60 ordens judiciais, incluindo 35 mandados de prisão de indivíduos ligados a organizações criminosas. Também foram ordenados diversos bloqueios de contas bancárias usadas pelos alvos. Ao todo, 41 pessoas foram presas no estado.