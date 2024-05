Castro assinou declaração em cerimônia no Palácio Guanabara - Divulgação

Castro assinou declaração em cerimônia no Palácio Guanabara

Publicado 03/05/2024 18:59 | Atualizado 03/05/2024 20:06

Rio - O governador Cláudio Castro assinou, nesta sexta-feira (3), a Declaração de Adesão do Estado do Rio de Janeiro à Definição Funcional de Antissemitismo da Aliança Internacional para Lembrança do Holocausto (IRHA), em uma cerimônia no Palácio Guanabara.



Junto ao governador, assinaram o documento os presidentes da Confederação Israelita do Brasil (Conib), Claudio Lottenberg, da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj), Alberto David Klein, e Hana Nusbaum, coordenadora do Centro de Educação e Memória do Holocausto da StandWithUs Brasil, em um momento histórico para a comunidade judaica do Rio.

Por essa definição da IHRA, entende-se que "o antissemitismo é uma determinada percepção dos judeus, que se pode exprimir como ódio em relação aos judeus. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são orientadas contra indivíduos judeus e não judeus e/ou contra os seus bens, contra as instituições comunitárias e as instalações religiosas judaicas."



O evento contou com a presença dos deputados federais Pedro Paulo e Sóstenes Cavalcante, do ministro Messod Azulay (STJ) e de Anastasiya Litvinenko, Cônsul Econômico de Israel no Rio de Janeiro.



"Expressamos nossa gratidão ao governador pelo apoio contínuo e pela firme defesa dessa declaração de antissemitismo que é cara a Israel e ao povo judeu", afirmou Klein.



"O governo do Estado do Rio de Janeiro tem um avanço significativo ao entender, adequadamente, a legitimidade do pleito da comunidade judaica, porque ela representa, sim, uma adesão a um protocolo que fala sobre o holocausto, mas que fala, acima de tudo, sobre a intolerância. A intolerância não é algo que afeta só judeus, mas afeta a sociedade como um todo. Fico sensibilizado pela atitude do governador Claudio Castro", pontuou Lottenberg.



A iniciativa à adesão veio da Conib e Fierj e a ação foi coordenada pelo advogado Daniel Bialski.