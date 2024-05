Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reprodução

Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Reprodução

Publicado 03/05/2024 19:19

Rio - Georgeney Lucas Bastos dos Santos, o 'Luquinhas', acusado de matar um homem que se negou a pagar taxas impostas pela milícia, foi preso, na manhã desta sexta-feira (3), em Bangu, Zona Oeste. O criminoso ainda foi reconhecido como autor de outros dois homicídios ocorridos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Segundo investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), 'Luquinhas' é integrante da milícia que atua no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo. Os agentes identificaram que ele, no dia 27 de fevereiro deste ano, passou de moto e atirou contra um carro, onde estava a vítima na companhia de sua mulher e de sua sogra.

O homem foi atingido pelos tiros, conseguiu dirigir seu veículo por alguns metros até bater em uma parede. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o apurado pela DHBF, a vítima se negava a pagar as extorsões realizadas pela milícia. Além disso, o homem foi acusado por 'Luquinhas' de repassar informações do grupo paramilitar para criminosos rivais. Georgeney dizia que, por isso, a vítima tinha que ser assassinada.

Depois que tomou conhecimento sobre seu mandado de prisão, 'Luquinhas' fugiu para Bangu, na Zona Oeste do Rio. Durante as buscas de agentes da DHBF ele na manhã desta sexta-feira (3), o criminoso pulou diversos muros de vizinhos para tentar fugir e acabou se machucando ao pular para dentro do Cemitério do Murundu, onde foi capturado pelos policiais. Ele foi levado ao hospital, medicado e encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

'Luquinhas' também foi reconhecido em outros inquéritos policiais que investigam outros homicídios. Ele possui anotações criminais por tráfico de drogas, organização criminosa e ameaça, além de estar sendo investigado por liderar o grupo criminoso na tentativa de tomar territórios comandados por grupos rivais.