Parede da Escola de Educação Física da UFRJ desabou na noite do dia 1º de maio, na Ilha do Fundão - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 03/05/2024 18:43 | Atualizado 03/05/2024 18:59

Universidade Federal do Rio (UFRJ), juntamente com Reitoria e Pró-reitoria de Graduação, se reuniram nesta sexta-feira (3) para encontrar soluções, tanto para a questão da estrutura predial da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD), quanto para as questões relacionadas às atividades acadêmicas do período atual. O encontro aconteceu após parte de um Rio - A Direção da, juntamente com Reitoria e Pró-reitoria de Graduação, se reuniram nesta sexta-feira (3) para encontrar soluções, tanto para a questão da estrutura predial da(EEFD), quanto para as questões relacionadas às atividades acadêmicas do período atual. O encontro aconteceu após parte de um beiral ceder e romper as paredes de um corredor de acesso para o ginásio e salas de aula da EEFD, por volta das 22h de quarta-feira (1º). As aulas continuam suspensas por tempo indeterminado.

De acordo com dados que ainda estão sendo levantados no sistema de gestão técnica do patrimônio imobiliário, o Reab (ETU/UFRJ), é preciso em torno de R$ 567 milhões para as edificações com graves anomalias para a recuperação dos prédios da universidade. Roberto Medronho, reitor da UFRJ, destacou que é necessário urgentemente de verbas para recuperar várias edificações da UFRJ. "O ETU fez um levantamento de, até o momento, 52% de nossas edificações. O custo para a recuperação estimado em 2023 era de R$ 796 milhões. Não podemos esperar mais", enfatizou o reitor.

A Direção EEFD publicou um comunicado, na noite de quinta-feira (2), convidando os docentes, técnicos/as e discentes para uma reunião presencial, propositiva, do Conselho Departamental ampliado, na próxima segunda-feira (6), das 14 às 16 horas, no auditório Rodolpho Paulo Rocco (Quinhentão). O assunto que estará em pauta será sobre o desabamento ocorrido no prédio da EEFD e desdobramentos para 2024/1.

Outro desabamento na UFRJ

No dia 6 de setembro do ano passado, também na véspera do feriado, por volta das 15h30, ocorreu um desabamento da marquise de uma área do curso de Dança da EEFD, onde estavam localizadas quatro salas de aula. A UFRJ ainda aguarda uma vistoria da Defesa Civil para todo o prédio da unidade, mas as aulas estão suspensas por tempo indeterminado. O desabamento ocorreu no corredor da entrada, em frente a Coordenação de Extensão.

As aulas que estão acontecendo fora do prédio da EEFD e são de outras unidades (anatomia, aquelas da Praia Vermelha etc.) estão mantidas. Somente as que retornaram no dia 24 de abril estão canceladas.