O carro foi queimado na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí - Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/05/2024 17:43 | Atualizado 03/05/2024 20:09

Rio – Uma mulher denunciou que seu carro foi queimado por um morador em situação de rua na Praça Getúlio Vargas, no bairro de Icaraí, em Niterói, na quinta-feira da semana passada (25). Segundo ela, o homem fez isso por vingança à Guarda Municipal, que recolheu sua barraca de rua.

De acordo com a denúncia, ao ter seus pertences confiscados, o morador de rua anunciou que iria cometer o crime, o que foi notificado para as autoridades. No entanto, nada foi feito e ele escolheu um veículo de maneira aleatória para incendiar.

"Saio para trabalhar às 6h e volto às 22h para casa. Paguei o Niterói Rotativo e na volta, eram essas imagens [do carro queimado] que me aguardavam. Até agora, nada foi esclarecido ou resolvido. Os prejuízos emocional e financeiro ficaram somente para minha família e para mim, que usava o carro a trabalho", afirmou a dona do carro nas redes sociais.

A mulher ainda lamentou as perdas causadas pelo incêndio: "Perdi todo meu material de trabalho, entre notebook, jogos e prontuários de pacientes. Fora meus bens pessoais".

A Guarda Municipal de Niterói informou que prendeu o suspeito após ele colocar fogo em um carro na Rua Miguel de Frias, em Icaraí, na tarde do dia 25 de abril. Na ocasião, outros dois veículos também sofreram danos.

O caso aconteceu por volta das 14h15. O homem estava carregando uma bomba de gasolina, ameaçando tacar fogo nos carros. Moradores ligaram para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), por meio do telefone 153, que acionaram o Corpo de Bombeiros, a Nittrans e a Guarda Municipal.



Os operadores de trânsito isolaram a área para permitir a atuação dos bombeiros. A Guarda iniciou as buscas pelo homem, que foi detido na Rua Gavião Peixoto com Rua Domingues de Sá, também em Icaraí.

O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí).