Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ)Reprodução

Publicado 03/05/2024 18:21

Rio- O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça, pelo crime de homicídio, um dos envolvidos na morte do empresário Fábio Ortega, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O caso ocorreu no dia 18 de abril e o homem foi preso nesta terça-feira (30). O MPRJ também solicitou a conversão da prisão temporária em preventiva. A ação foi realizada por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada.A vítima era dono de um Haras, um sítio de criação e treinamento de cavalos, em Santa Cruz. De acordo com as investigações, "o denunciado, em atividade típica de grupo de extermínio, ombreado pelo seu comparsa (ainda não identificado), desembarcou do automóvel (...), foi em direção à vítima e abriu fogo contra ela". As investigações continuam para a completa elucidação do homicídio, inclusive sobre a identificação do mandante e do outro executor.Para o promotor de Justiça Alexandre Themístocles, o acusado agiu por motivo torpe, a mando de um grupo criminoso que comanda as atividades ilícitas naquela região.