Fãs de Madonna lotam loja no Centro do Rio em busca de produtos para o show da Rainha do PopPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 03/05/2024 17:07

Rio - Uma verdadeira multidão foi às ruas do Saara, o maior centro de comércio popular do Rio, nesta sexta-feira (3),para comprar produtos para o show da Madonna, em Copacabana, na Zona Sul, neste sábado (4).

Na loja Lix, localizada na Rua Senhor dos Passos, clientes formaram uma enorme fila para poder entrar no estabelecimento e comprar tudo que contém o nome da Rainha do Pop. O principal produto requerido é a "camisa de peitinho", artigo artesanal inspirado no corset feito pelo estilista francês Jean Paul Gaultier para Madonna usar na turnê 'Blond Ambition', realizada em 1990.

Lívia Reis, gerente da loja, contou ao DIA, que a procura pela roupa foi gigantesca durante a semana. Nesta sexta-feira (3), os clientes ficaram horas na fila para poder conseguir o produto. O sucesso está sendo tão grande que até o maquiador Aaron Smith Henrikson, do staff da Madonna, foi ao local para fazer compras nesta quarta-feira (1º). Houve até encomendas enviadas para países da Europa e Oceania.

"Está muito corrido, surreal. A procura é imensa pela camisa do peitinho. Nós estamos enviando para vários lugares como Portugal, Argentina e Austrália. A fila não para de crescer, é muita encomenda, muito envio. A procura está surreal. Tem gente que faz questão de ficar aqui na fila, horas e horas, para conseguir comprar a blusa. Está todo mundo querendo. O tempo todo. Tudo que tem Madonna, todo mundo quer. Tudo que tem ela, o pessoal acha especial, gosta e quer levar. Está escrito Madonna as pessoas levam", disse.

O estabelecimento é familiar e conta com o trabalho de Lívia, da irmã e da mãe, que costura as camisas e a blusa inspirada no corset icônico. Além do produto destaque, a gerente destacou que os clientes procuraram bastantes copos, bonés e chapéus.



Um dos fãs de Madonna que enfrentou a enorme fila, esperando cinco horas para entrar na loja, foi o baiano Erik Portela. Morador de Salvador, o auxiliar administrativo, de 30 anos, contou que veio para o Rio para acompanhar o show. Para ele, Madonna representa a lembrança dos pais e de sua infância.

"Eu vim atrás de produtos para o show. Uma camisa comum e alguns copos que tem a logomarca. A camisa de peitinho acabou cedo porque foi a mais procurada e muitas mulheres pediram encomenda, mas consegui o que queria. Está muito difícil conseguir produtos dela aqui na cidade, muito complicado mesmo. Meus pais ouviam Madonna e eu acompanhei desde criança. Acabei gostando dela. Sigo o que ela faz até hoje. Ela traz lembranças da minha família, dos meus pais e da minha infância. Eu sigo ouvindo ela até hoje. Ela é um ídolo pra mim", afirmou.

O cabelereiro Leandro Martins, de 35 anos, morador de São Paulo, também ficou esperando na fila, desta vez por quatro horas, para conseguir os produtos personalizados com o nome da artista. O homem contou que chegou ao Rio nesta quinta-feira (2) para acompanhar a apresentação. Segundo ele, Madonna sempre quebrou barreiras na música e esse elemento que faz o carinho por ela ser tão grande.

"Fiquei quatro horas na fila. Cheguei de manhã e saí agora a tarde. Consegui comprar a camisa que queria e copos. Madonna representa o maior nome musicalmente de uma artista viva do planeta. Sempre quebrou barreiras e foi além do seu tempo. Desde que me conheço por gente, sempre ouvi falar de Madonna e sempre gostei de suas músicas. Minha expectativa é curtir o máximo esse showzão", disse.

O show



A expectativa é que o evento, que faz parte da turnê "The Celebration Tour" atraia 1,5 milhão de pessoas. O show promete ser um marco na história da carreira de 40 anos da cantora.

O palco está sendo montado na praia de Copacabana, em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no Réveillon, e a apresentação tem previsão para começar entre 21h30 e 21h45, neste sábado (4). Para quem preferir evitar a multidão e apenas ouvir o show haverá torres de som atrás do palco. DJs começarão a tocar a partir das 19h. Às 20h, assume o DJ Diplo. O show da cantora deve terminar às 23h45. Esta será a quarta apresentação da artista no Brasil, na volta ao país após 12 anos.

Provando ser um show grandioso, o palco da Rainha do Pop será o maior da turnê, com o dobro do tamanho dos usados em estádios e arenas. O evento ficará marcado como a maior apresentação da carreira artista. A quase três metros do chão, para permitir a visão do público que estiver na praia, o palco de Madonna terá 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e 18 metros até o teto. A cantora tem três passarelas por onde anda e dança durante a apresentação. A central tem 22 metros de extensão e as laterais 20 metros cada.

De acordo com a Riotur, a expectativa é que cheguem ao Rio 170 voos extras, entre os dias 1 e 6 de maio devido ao show. A rodoviária também terá um aumento 30% no movimento por conta do evento. A lotação dos hotéis de Copacabana será de 100% no sábado (4). Com esse movimento, a Prefeitura do Rio espera uma arrecadação de quase R$ 500 milhões, entre o pré e o pós show.

