Centro Integrado de Comando e Controle Móvel da PM instalado em Copacabana - Roberta Sampaio/ Agência O Dia

Publicado 03/05/2024 11:22

Rio - O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel da Polícia Militar será utilizado pela primeira vez no show da Madonna que acontece neste sábado (3), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A estrutura foi montada na Praça do Lido, a poucos metros do palco onde acontecerá o espetáculo.



Segundo a corporação, o equipamento é uma adição importante para garantir a segurança pública. Estar tão perto do palco é estratégico para uma resposta rápida a qualquer incidente que possa surgir durante o evento.



De acordo com a Tenente Coronel Cláudia Moraes, coordenadora de Comunicação Social da PM, o equipamento certamente será uma peça-chave para coordenar as operações de forma eficiente. Além disso, O CICC Móvel promete dar apoio aos 3,2 mil agentes que estarão compondo o policiamento no dia do espetáculo.

"É um esquema semelhante ao do Réveillon, mas com um aporte maior de efetivo e com a questão da nossa novidade que é o Centro de Comando e Controle Móvel. Com ele, a gente consegue ter toda essa tecnologia e todo acesso a poucos metros do evento. Ainda com conexão com o CICC, o que é muito importante", ressaltou em entrevista ao DIA.



Ainda segundo a tenente, capacidade humana será potencializada através da tecnologia, com a utilização das imagens aéreas de drones e das torres de observação. "Com isso, a gente dá maior mobilidade para o policial no terreno e principalmente com toda a tecnologia embarcada que a gente tem aqui no carro", disse.



No CICC Móvel, os policiais terão acesso às imagens produzidas pelo próprio carro e poderão observar as vias do entorno do palco, além de alimentarem o CICC com todas as transmissões.



"Quando a gente fala de grande concentração de pessoas, a gente tem um limite do olhar humano, então o que a gente tem que fazer é trazer pra esse policial a agilidade. Atualmente, a tecnologia é a palavra e a gente tem que usar a favor da segurança pública, a gente precisa muito disso porque temos a presença policial e nada vai substituir isso, mas esse policial bem preparado e amparado pela tecnologia tendo informações rapidamente, podendo ser mobilizado mais rápido e chegar antecipando os problemas, é o melhor cenário", relatou a tenente.



Adquirido após o Réveillon, o equipamento será utilizado em outros grandes eventos futuros montados na cidade. "É claro que ele é um carro grande e não dá pra colocar em qualquer lugar, ele é pra grandes eventos, mas está à serviço da população do RJ. Ele será usado para o próximo Réveillon e outros eventos que movimentem a cidade", ressaltou.



Ao todo, serão 150 pontos de bloqueios e 18 pontos de revista com detectores de metal nos acessos à praia. Os policiais vão operar com 12 câmeras de reconhecimento facial, 64 viaturas, 4 drones e 65 torres de observação. Todo o material gerado pelos equipamentos, além das câmeras dos policiais, será transmitido no Centro de Inteligência de Comando e Controle montado na Praça do Lido, em Copacabana.



O espetáculo marca o encerramento da turnê "The Celebration Tour" em comemoração aos 40 anos de carreira da cantora americana. Haverá apresentação de DJs a partir das 19h. Para quem preferir evitar a multidão e apenas ouvir o show haverá torres de som atrás do palco que está sendo montado em frente ao Copacabana Palace, voltado para o Leme.