Publicado 25/03/2024 15:06

Rio - É oficial! Madonna fará show no Brasil neste ano. A Rainha do Pop vai empolgar uma multidão de fãs na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, com o show gratuito da turnê "The Celebration Tour", que comemora seus 40 anos de carreira.

Único na América do Sul, o espetáculo acontecerá no dia 4 de maio, no mesmo local onde é realizada a tradicional festa do Réveillon, e será transmitido pela TV Globo, Multishow e no Globoplay. A organização do evento espera um público de 1 milhão de pessoas ou até mais, e o esquema de segurança será o mesmo do ano novo carioca, com revistas e pontos de bloqueio, além do uso da tecnologia com o reconhecimento facial.

Para o secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, a apresentação é um reforço a mais para o protagonismo da cidade para grandes eventos. "Já temos essa experiência de organizar Carnaval e Réveillon, assim como outros grandes eventos na cidade e estado do Rio de Janeiro, então, estamos preparados para isso", informou Tutuca, que garante a segurança dos fãs. "Nós vamos entregar um grande evento, que será o encerramento do tour da Madonna no Rio".

De acordo com a secretaria municipal de Turismo, Dani Maia, a apresentação já começou a impactar a cidade. "Para a cidade, é um impacto gigantesco na economia e no turismo. Quando começaram os rumores de que a Madonna viria, os hotéis lotaram. Será a nossa imagem para o mundo inteiro".

A apresentação está prevista para começar entre 21h30 e 21h45 e levará duas horas ao todo. Será o único show da diva pop para a América do Sul e o evento é patrocinado por empresas e pelos governos do estado e capital fluminense. De acordo com Luiz Oscar Niemeyer, presidente da BonusTrack, responsável pela produção do evento, o setlist (lista de músicas que serão apresentadas) ainda não foi divulgado, e ainda não há confirmação de convidados, como Anitta, nome que circulou nas redes após a divulgação do espetáculo. "Isso quem vai decidir é a Madonna", disse Niemeyer.

Longa espera

Após uma espera de 12 anos, a diva do pop retorna ao Brasil, em sua quarta passagem pelo país. Madonna já apresentou a turnê 'The Girlie Show', em 1993, a 'Sticky and sweet tour', em 2008 e a 'MDNA' em 2012. De acordo com os organizadores, o novo show estava sendo planejado desde 2022, quando a produção foi até os Estados Unidos para convidá-la.



Vale lembrar que artistas internacionais já protagonizaram shows históricos nas areias de Copacabana, como o cantor Rod Stewart que se apresentou para 3,5 milhões de pessoas no Réveillon, em 1994. Já Lenny Kravitz fez show no local em 2005, Stevie Wonder em 2012 e os Rolling Stones em 2016.

SERVIÇO - The Celebration Tour in Rio

Data: 4 de maio, sábado

Início do show: 21h45

Local: Praia de Copacabana

Ingressos: gratuito