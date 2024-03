Madonna avisa que está chegando ao Brasil - Reprodução

Publicado 21/03/2024 17:19

Rio - Madonna levou os fãs brasileiros à loucura, nesta quinta-feira (21), ao avisar que está vindo para o Brasil. No vídeo publicado nas redes sociais de um banco que a cantora é patrocinada, ela dá o recado para o público e aumenta os rumores de um possível show no país.

"Brasil, estou chegando", disse Madonna. Nos comentários, os internautas vibraram com a novidade. "Finalmente", disse um seguidor. "Pronta para fazer história", afirmou outro. "A rainha do pop", pontuou uma admiradora. "Eu estou sem ar", brincou uma pessoa. "Venha, rainha, que o Brasil te aguarda", avisou outra.

Há também quem fez graça com a falta de informações sobre o possível show da cantora. "Show da Madonna no Brasil. Data: Sei lá. Local: Não sei. Horário: Descubra. Valor: Gratuito", escreveu uma internauta no X, antigo Twitter.

No começo do mês, rumores de que Madonna faria um show no Brasil ganharam forças nas redes sociais. A apresentação faria parte da turnê "The Celebration Tour", que celebra seus 40 anos de carreira, e estaria prevista para maio, na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, gratuitamente.

Boatos ainda afirmam que Anitta faria uma participação especial no evento. As duas já colaboram em 2019 com o hit "Faz Gostoso". Na segunda-feira (18), a funkeira chegou a compartilhar uma mensagem misteriosa e fãs suspeitaram ser sobre o show. "Olha.... vocês fãs conseguem CADA COISA. Vou te falar, viu. Babado. infelizmente essa não vou poder contar... mas saibam que vocês são babado!", relatou no X, antigo Twitter.

