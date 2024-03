Juliette reflete sobre nova realidade financeira - Reprodução

Publicado 21/03/2024 20:16

Rio - Juliette utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (21), para refletir sobre sua nova realidade financeira após vencer o "BBB 21", da TV Globo. A artista, que se tornou cantora ao sair do reality e faturar com publicidades, relembrou como se sentiu quando começou a ganhar dinheiro.

"Sabe uma coisa que eu estava conversando agora com o Kaique que foi muito estranho para mim? A três anos atrás a minha vida era outra, o meu referencial do que é caro, do que é barato, era outro. E no início, eu achava tudo muito caro", afirmou.

Em seguida, Juliette relembrou como se sentiu quando começou a ganhar dinheiro e comprar coisas mais caras. "Eu fui pedir uma comida uma vez, tinha muita gente, deu R$ 1 mil. Eu disse: 'Meu Deus, como é que a pessoa vai gastar R$ 1 mil em uma comida?' Eu fiquei muito horrorizada. Eu lembro muito dessa cena. E eu sentia, quando eu ficava vendo as coisas, era como se eu tivesse, sabe quando você viaja para fora, quando é uma moeda que tem que converter e você estranha muito? Eu fiquei desse mesmo jeito quando eu comecei a ganhar dinheiro. Outro universo", disse.