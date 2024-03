Samara Felippo agradece apoio dos internautas e desabafa após acusar ex-marido de violência patrimonial - Reprodução / Instagram

Publicado 21/03/2024 17:31 | Atualizado 21/03/2024 17:56

Rio - Samara Felippo voltou a falar nesta quinta-feira (21), através de um vídeo publicado no Instagram, sobre a briga judicial que tem há 10 anos com o ex-marido, o jogador de basquete Leandrinho Barbosa. A atriz acusa ele violência patrimonial , afirmando ter sofrido um golpe ao comprar uma casa quando ainda eram casados, mas o atleta nega as acusações

"Muito obrigada. Quero muito agradecer. Não está divertido, não está legal, mas agora que eu já me expus, eu vou até o final", iniciou ela.



"Tenho recebido histórias muito cruéis, muito difícil de ler, que me dão muitos gatilhos raiva e muitas advogadas, muitas criminalistas, muitas mulheres fazendo movimento incrível para ajudar outras, muitas agora já atentas, alertas, porque a gente se romantiza e a gente entrega tudo na mão do outro, a gente confia, então fiquem ligadas", continuou.



Indignada, a artista questionou: "Por que que o homem, além de sair com todo o patrimônio da mulher, e essa ser chamada de louca, desequilibrada, golpista e interesseira? Por que que esse cara, além disso, ainda sai com a falta de responsabilidade com os filhos sem ser punido?".



Por fim, ela agradeceu o apoio dos internautas e revelou que amanhã sairá um vídeo desmentindo a nota de repúdio do ex-marido. "Muito obrigada de verdade a todas as mulheres que me repostaram, que estão comigo falando no direct. Vocês são foda, nosso movimento é foda. E eu sei que também tem homens aqui. É mais difícil? É mais difícil, mas eu sei que tem".

Confira o vídeo:





