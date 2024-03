Samara Felippo - Reprodução/Instagram

Samara FelippoReprodução/Instagram

Publicado 20/03/2024 12:23 | Atualizado 20/03/2024 12:28

Rio - Samara Felippo recebeu apoio de vários seguidores e amigos famosos após fazer uma denúncia contra seu ex-marido, o ex-jogador de basquete Leandrinho. A atriz revelou que há 10 anos vem tentando recuperar dinheiro proveniente da venda de um imóvel que adquiriram juntos durante o casamento, mas sem sucesso.

fotogaleria

Ludmila Dayer, amiga da atriz, expressou carinho e solidariedade, enfatizando o quanto Samara lutou para manter a situação em sigilo, visando proteger suas filhas. Titi Müller também manifestou apoio, elogiando a coragem de Samara em tornar a história pública e destacando as dificuldades enfrentadas por mulheres em situações similares.

Negra Li enviou palavras de conforto e esperança, desejando que Samara obtenha seus direitos de forma justa. Regiane Alves concordou com a postura da atriz, elogiando sua coragem e determinação. Ana Paula Renault, ex-participante do BBB 16, incentivou Samara a não desistir na busca pelos seus direitos.

De acordo com Samara, ela e Leandrinho compraram uma propriedade juntos em 2008, utilizando dinheiro proveniente da venda de um imóvel registrado no nome dela como entrada. No entanto, ao se separarem, a atriz descobriu que a propriedade estava registrada apenas no nome do ex-marido, resultando em uma situação injusta no ponto de vista dela.

"Ele nos EUA, eu tocava obra na casa. Quando veio a separação, cinco anos depois, descobri que a casa estava no nome do irmão dele. E eu luto na Justiça, há quase dez anos. A Justiça já homologou e nada foi feito. A casa foi vendida e eu não recebi nada. Tenho todas as provas. Ele tem tudo no nome dele nos Estados Unidos e, no Brasil, nada é feito no nome dele", disse ela nas redes sociais.