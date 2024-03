MC Bob Rum lança música e clipe em homenagem a MC Marcinho - Matheus/ Oeste Filmes / Divulgação

MC Bob Rum lança música e clipe em homenagem a MC MarcinhoMatheus/ Oeste Filmes / Divulgação

Publicado 20/03/2024 11:40

Rio - MC Bob Rum lança a música "Mensageiro do Amor", em homenagem a MC Marcinho, que morreu aos 45 anos, em agosto de 2023, em decorrência da falência múltipla de órgãos, no próximo dia 29. O clipe da canção, gravado na Cidade das Artes, na Zona Oeste do Rio, ainda conta com a participação da mãe do funkeiro, considerado 'Príncipe do Funk', Dona Fátima. Vale lembrar que os artistas, que gravaram hits como "Escrito P’ras Princesas" e "Zona Oeste, eram amigos de longa data e completariam três décadas de carreira neste ano.

fotogaleria

"Ainda é difícil digerir. São 30 anos de cumplicidade, respeito e amizade. Quando ele partiu, a primeira frase que me veio à mente foi ‘lugar de príncipe é ao lado do Rei (Deus)’. A canção é além da dor da saudade. Segundo meu imaginário, é como ele foi recebido nos céus. Além disso, foi uma forma de acalentar o coração da mãe dele, que era a maior preocupação do meu amigo", diz Bob Rum.

O cantor também fala sobre a participação de Dona Fátima na produção audiovisual. "Em uma das minhas últimas conversas com o meu amigo, ele me confidencializou a preocupação com a mãe e eu quis de alguma forma, acalentar o coração dela". De acordo com o artista, a semelhança entre a mãe e o filho o fizeram sentir um pouco mais perto de Marcinho. "Lembro que em meus momentos difíceis ela sempre mandou mensagens e através da sua fé, sempre tinha uma palavra amiga. Ela ficou muito emocionada e feliz com a homenagem e para mim, foi uma forma simplória de dizer a ela que estarei sempre aqui".

Antes da morte do MC, a dupla planejava a comemoração dos 30 anos de carreira na Cidade das Artes, onde o clipe foi gravado. "Ele não vai estar lá fisicamente, mas sempre estará comigo. Planejei o clipe conforme meu coração se sente ao não vê-lo mais ao meu lado em nossas turnês, o teatro vazio e a certeza de que os anjos são seus novos parceiros de música agora", declara o funkeiro, que cita a importância de Marcinho em sua vida e lamenta a perda do amigo.

"Desde sua despedida, ainda não me acostumei. A voz embarga e olho para o lado nas partes que ele cantava comigo. A vontade de chorar vem, mas lembro do sorriso dele e uma paz invade meu coração, pois é muito bom ter tido um amigo de verdade", completa.