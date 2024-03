Alexandre Correa - Reprodução/Instagram

Rio - Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann fez um desabafo sobre falta de sexo nas redes sociais e chamou a atenção por culpar a ex-mulher pela situação.

"Hoje eu tenho um dado interessante. Desde a greve de sexo imposta pela Ana Hickmann, em fevereiro de 2023, eu completo, hoje, 390 dias de abstinência sexual", disse ele nos stories do Instagram nesta quarta-feira (20).O empresário ainda revelou que, neste período, está recorrendo a conteúdos adultos de pornografia na internet."Confesso que não estou mais lidando com tanta naturalidade e já vi todos os filmes do RedTube e canais privados pelo telefone. Não aguento mais me trancar no chuveiro, não sei mais o que fazer", disse ele.