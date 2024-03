Luísa Sonza posa em clima de romance com novo affair - Reprodução

Publicado 20/03/2024 17:10

Rio - Luísa Sonza apareceu em clima de romance nas redes sociais, nesta quarta-feira (20). Em seu story do Instagram, a cantora republicou uma postagem abraçada de Luis Ribeirinho, apontado como seu novo namorado.

"Pausa no trabalho muito necessária", escreveu o português, de 29 anos, ao mostrar um registro dos dois curtindo um dia de piscina. Luis é formado em medicina e faz residência em cirurgia plástica na cidade de Munique, na Alemanha.

No domingo (17), Luísa chegou de mãos dadas com Luis em um evento de São Paulo . No local, a cantora fez um show surpresa para os fãs no Parque Burle Marx.