Luísa Sonza e Luís Ribeirinho

Publicado 18/03/2024 10:15 | Atualizado 18/03/2024 10:16

Rio - Após o término turbulento com Chico Moedas, parece que Luísa Sonza tem um novo amor. A cantora de 25 anos chegou de mãos dadas e posou coladinha com Luis Ribeirinho, apontado como seu namorado, em um evento em São Paulo, neste domingo.

Na ocasião, a cantora fez um show surpresa no Parque Burle Marx e empolgou o público ao som de seus maiores sucessos. A artista ainda recebeu no palco para uma participação especial a cantora Karol Conká. O modelo e médico acompanhou a performance da loira de pertinho.

No mês passado, Luís já havia compartilhado um clique com Luísa no maior clima de romance no Valentine's Day, celebrado no dia 14 de fevereiro nos EUA. Na imagem, os dois apareciam juntinhos em uma foto feita em frente ao espelho. "My valentine", escreveu ele na legenda.

Apontado como namorado de Luísa, Luis é português, tem 29 anos, é formado em medicina e faz residência em cirurgia plástica na cidade de Munique, na Alemanha.