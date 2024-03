Grávida, Sthefany Brito surpreende ao mostrar tamanho da barriga - Reprodução

Publicado 18/03/2024 19:46

Rio - Grávida, Sthefany Brito surpreendeu os seguidores ao mostrar o tamanho de sua barriga. Em seu story do Instagram, a atriz, que está à espera de seu segundo filho , fruto de seu relacionamento com Igor Raschkovsky, com quem tem Enrico, de três anos, aproveitou para tirar as dúvidas dos seguidores nesta segunda-feira (18) e falou sobre a nova gestação.

"Já está com esse barrigão?", questionou uma internauta na caixinha de perguntas. "Bebezão", escreveu Stefhany, que então, respondeu: "Sim. Barrigão! Assim, eu tive barriga logo dessa vez. Fiquei um pouco chocada, falei: 'Gente, aonde vamos parar?' (risos). Todo mundo que tem o segundo filho fala que a segunda barriga fica muito maior, o primeiro já abriu o espaço, então o segundo só vem tomando o que já é dele", disse.

Em seguida, a atriz contou que comparou tamanho das barrigas que teve com as ultrassonografias das duas gestações. "Todo mundo fala que a barriga fica muito maior e eu peguei esses dias uma ultra que eu fiz há umas duas semanas, e comparei com uma ultra da mesma idade gestacional do Enrico. Vocês sabem que ele nasceu um bebê grandão, nasceu com 4,230 kg e 34 cm. Eu não sei aonde coube isso tudo aqui dentro. E querem saber uma coisa? Esse aqui, comparando as semanas, está maior do que o Enrico estava", afirmou.