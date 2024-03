Preta Gil fala sobre melasma no rosto - Reprodução

Preta Gil fala sobre melasma no rostoReprodução

Publicado 18/03/2024 16:02

Rio - Preta Gil utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (18), para falar sobre suas manchas no rosto após ser questionada por uma seguidora. Em seu story do Instagram, a cantora explicou que tem melasma e revelou que a condição piorou depois de seu tratamento contra o câncer.

fotogaleria

Ao abrir uma caixinha para os internautas mandarem perguntas para o rapper Oruam, que vai participar de seu program no TVZ, da Multishow, uma pessoa aproveitou o momento e questionou: "Por que seu rosto está manchado?". Preta, então, respondeu: "Querida, meu rosto está manchado porque tenho melasma. Já ouvi falar? E o melasma piorou muito depois da quimioterapia e da radioterapia. E eu tomei muito sol esse verão e aí meu melasma cresceu. Mas eu vou tratar agora, vai ficar 'bafo'", explicou.