Juliette desabafa sobre mudança de casa - Reprodução

Publicado 18/03/2024 21:57

Rio - Juliette utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (18), para desabafar sobre as dificuldades de encontrar um novo imóvel para morar. A cantora, que recentemente contou que precisará deixar a mansão onde mora , revelou que já está sem paciência com a busca do novo lar.

"Hoje é segunda-feira e eu já estou sem paciência. A paciência que eu tinha guardado, reservado para a semana, já acabou 10h da manhã. Agora eu estou usando extra. Ai, Deus! Segundas são muito difíceis, muito cheias de b.o's e agora estou em negócio de ir atrás de casa. Eu acho que já vi umas quatro", contou.

Em seguida, Juliette criticou as pessoas que tiram fotos em uma profundidade maior para mostrar as casas: "Quando tirarem fotos das casas em 0.5, avisar que é 0.5 (risos). Porque você vê a foto, acha que é de um tamanho e quando você chega é de outro", afirmou.

No domingo (17), a cantora informou que vai precisar deixar a casa alugada que mora, uma mansão no Rio de Janeiro, porque o proprietário do local pretende se mudar para lá. "O dono vai morar aqui, ele pediu (risos). Ai, vou sentir saudade da minha primeira casinha no RJ. Mas não é agora não, vai demorar. [...] Tá bom, vivemos três anos aqui", disse.