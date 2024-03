Giovanna Lancellotti compartilha cliques na Tailândia - Reprodução

Giovanna Lancellotti compartilha cliques na TailândiaReprodução

Publicado 18/03/2024 16:41

Rio - Giovanna Lancellotti publicou, nesta segunda-feira (18), uma série de fotos ao lado de Gabriel David na Tailândia. A atriz, que foi pedida em noivado pelo empresário durante a viagem, está aproveitando as férias ao lado do amado no local paradisíaco.

fotogaleria

"Últimos acontecimentos na Tailândia. Que viagem especial! Não quero voltar não (risos)", escreveu Giovanna na legenda da publicação. "Te amo", declarou Gabriel nos comentários. "Amo esse casal aventureiro", afirmou Maisa.

Confira: