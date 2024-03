Giovanna Lancellotti e Gabriel David anunciam noivado - Reprodução / Instagram

Giovanna Lancellotti e Gabriel David anunciam noivadoReprodução / Instagram

Publicado 15/03/2024 09:37 | Atualizado 15/03/2024 09:50

Rio - A atriz Giovanna Lancellotti ficou noiva do empresário e diretor de Marketing da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), Gabriel David. O casal, que está na Tailândia, publicou duas fotos no Instagram exibindo o anel de compromisso. "Uma nova etapa em nossas vidas. Com amor, GG".



Logo depois, amigos e famosos comentaram a publicação, desejando felicidades ao casal. A atriz Agatha Moreira foi uma que escreveu uma mensagem dizendo que falou sobre a possibilidade de o namorado pedir Lancellotti em casamento. "Falei: acho que o Gabriel vai pedir a Gi nessa viagem".



Outros famosos também parabenizaram o casal, como Juliette, Pabllo Vittar, Alice Wegnann, Camila Queiroz e Monique Alfradique.

fotogaleria

Em outra publicação, a atriz que atuou em novelas como "Segundo Sol" e "A Regra do Jogo" fez uma declaração ao empresário em uma imagem. "Te amo demais".