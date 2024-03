Após ser confirmado como atração do Rock in Rio, Shawn Mendes se declara aos fãs brasileiros - Reprodução / Instagram

Após ser confirmado como atração do Rock in Rio, Shawn Mendes se declara aos fãs brasileirosReprodução / Instagram

Publicado 15/03/2024 18:46 | Atualizado 15/03/2024 18:49

Rio - Shawn Mendes, atração principal do Palco Mundo do Rock in Rio 2024 , no dia 22 de setembro, mandou um recado especial para os fãs brasileiros, nesta sexta-feira (15). Através de um vídeo publicado no Instagram do festival, o cantor disse que está animado para se apresentar no evento e se declarou em português.

"Oi Brasil, Estou muito animado para estar aí, no dia 22 de setembro e celebrar os incríveis 40 anos do Rock in Rio. Estou com muitas saudades! Eu te amo, eu te amo!", disse o cantor.



Internautas foram à loucura com a mensagem do artista. "É surreal pensar que realmente é real", disse uma fã. "Pop in Rio", brincou outra. "Eu não tenho maturidade nenhuma pro Shawn falando 'Eu te amo'", comentou mais uma.

Além de Shawn, Ne-Yo, também se apresenta no Palco Mundo no último dia de festival.

O Rock in Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. A venda geral de ingressos começa no dia 11 de abril, às 19h, no site da Ticketmaster.

