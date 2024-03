Shawn Mendes - Reprdução / Instagram

Publicado 07/03/2024 21:28 | Atualizado 07/03/2024 22:02

Rio - Shawn Mendes retornará ao Brasil para ser a atração principal da última noite do Rock in Rio, em 22 de setembro. Além dele, o festival revelou que NE-YO também se apresentará no Palco Mundo do mesmo dia.

Outra novidade é o cantor Charlie Puth, que completa o line-up do Palco Mundo no dia 19. Se juntando a Ed Sheeran, Joss Stone e Jão.Shawn celebrou o anúncio no festival em suas redes sociais. "Faz muito tempo desde que toquei pela última vez ao vivo e estou muito feliz em compartilhar que serei headliner do Rock in Rio no dia 22 de setembro. Senti muitas saudades de estar no palco e ver vocês em pessoa. Também estou trabalhando em um novo álbum e mal posso esperar para tocar essas músicas ao vivo para vocês. Vejo vocês lá. Eu te amo!!”, escreveu o cantor na legenda da publicação.O Rock in Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. A venda geral de ingressos começa no dia 11 de abril, às 19h.