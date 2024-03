Jade Picon surge sem make e exibe beleza natural - Reprodução / Instagram

Publicado 07/03/2024 20:39 | Atualizado 07/03/2024 20:40

Rio - Jade Picon, de 22 anos, compartilhou nesta quinta-feira (7), em seu Instagram, diversos cliques sem maquiagem, mostrando sua pele natural e as sardas. Nas fotos, a influenciadora aparece fazendo uma selfie de biquíni e treinando.

"Eu, só que sem maquiagem e muitas sardinhas", escreveu ela na legenda da publicação.Nos comentários do post, os seguidores correram para elogiar a beleza natural da atriz. "Você já veio perfeitinha de fábrica", enalteceu a fã. "As sardinhas são o charme", garantiu outro. "Linda, jovem, rica e bem sucedida…" disse um terceiro seguidor. "Você sem maquiagem é a oitava maravilha do mundo", escreveu mais um.