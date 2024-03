Zezé di Camargo e Wanessa posam juntinhos - Reprodução do Instagram

Publicado 07/03/2024 14:50 | Atualizado 07/03/2024 15:03

Rio - Após ser expulsa do "BBB 24", Wanessa reencontrou o pai, Zezé di Camargo. A cantora de 41 anos compartilhou no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto em que aparece abraçadinha com o sertanejo e bem sorridente. A artista ainda contou que os dois conseguiram conversar e puderam matar um pouco da saudade que sentiam um do outro.

"Um reencontro de escuta, mas também de muito amor e saudade", escreveu a artista na legenda. Nos comentários, Zezé disse: "Pensa numa vontade que eu estava pra ganhar esse abraço? É bom demais!".

"Os últimos dias têm sido bem difíceis pra mim, estou assimilando tudo ainda. O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida. Foi um choque sair da maneira que saí. Eu nunca imaginei que sairia dessa maneira do programa", desabafou. Ela também demonstrou arrependimento pelo seu comportamento na casa e continuou: "Quero pedir desculpas de coração a cada pessoa. Quem se sentiu mal, machucada, ofendida por alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro, nunca foi a minha intenção, nunca".

Entenda

Wanessa foi expulsa do reality show na tarde do último sábado (2) após Davi acusá-la de agressão. Na ocasião, a cantora, que estava visivelmente embriagada após a festa, teria feito movimentos com as mãos e um suposto soco teria atingido o baiano enquanto ele dormia. Yasmin, então, avisa que era o brother embaixo da coberta e Wanessa se desculpa. "Desculpa, Davi. Eu estou bem louca", relatou.



Após o ocorrido, Davi foi ao confessionário e pediu para que a produção avaliasse as imagens pois teria se sentido desrespeitado. "Se fosse eu ali eu queria só ver, velho. Se eu entrasse no quarto daquela forma e desse um tapa na perna dela, aí eu queria ver (...) Tô cheio ódio aqui", disse em conversa com Matheus.



Wanessa foi chamada no confessionário e logo depois a casa recebeu o aviso sonoro. "Atenção senhores, por favor arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente. Atenção a todos, coloquem os pertences da Wanessa na despensa", disse a voz.