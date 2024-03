Arthur Aguiar vesto o filho de pãozinho em primeiro mesversário - Reprodução

Publicado 07/03/2024 22:19

Rio - Arthur Aguiar encantou os seguidores ao compartilhar, nesta quinta-feira (7), os registros do primeiro mesversário do filho, Gabriel, fruto de seu relacionamento com Jheny Santucci. Com o tema "Padaria do Gabriel", o pequeno apareceu vestido de "pãozinho", fazendo homenagem ao apelido do ator e sua passagem pelo "BBB 24", da TV Globo.

Parece que foi ontem que você nasceu filho… O tempo tá indo tão rápido que hoje você já faz 1 mês! A primeira comemoração de vida do nosso príncipe não poderia passar de qualquer jeito né? Se o papai é o dono da padaria, nada mais justo que o Gab ser o nosso pãozinho… (risos) Desculpa filho, mas não dava pra deixar passar essa", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs do ator aprovaram o tema escolhido. "Não poderia ter pedido um tema melhor", disse uma seguidora. "Herdeiro da padaria", brincou outra.

Durante sua participação no "BBB 22", Arthur foi apelidado de "pãozinho" por consumir o alimento no reality. Na época, o campeão do programa ainda era casado com Maíra Cardi e a coach de emagrecimento revelou ter ficado decepcionada pelo artista ter comido pão dentro da casa mais vigiada do Brasil. A torcida do ator, inclusive, ficou conhecida como "padaria".