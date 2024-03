Claudia Leitte celebra 17 anos casada com Marcio Pedreira - Reprodução / Instagram

Claudia Leitte celebra 17 anos casada com Marcio Pedreira Reprodução / Instagram

Publicado 07/03/2024 18:48 | Atualizado 07/03/2024 20:01

Rio - Claudia Leitte está comemorando nesta quinta-feira (7), 17 anos de casada com o marido, Márcio Pedreira. Através das redes sociais, a cantora mostrou que comprou um bolo para celebrar e ainda recebeu uma declaração do marido no Instagram.