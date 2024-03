Ludmilla compartilha registros no navio Numanice - Reprodução

Publicado 07/03/2024 15:43

Rio - Ludmilla utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (7), para compartilhar uma série de registros do navio "Numanice", o cruzeiro musical da cantora. Em uma das fotos, a artista aparece recebendo comida na boca da amada, Brunna Gonçalves.

"Vivendo dias incríveis e inesquecíveis", escreveu Ludmilla na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores elogiaram a cantora. "Você está muito maravilhosa, Lud", afirmou uma internauta. "Muito perfeita", disse outra.

Confira:

O navio "Numanice" acontece dos dias 4 a 8 de março e conta com apresentações de diversos cantores, como Gloria Groove, Filipe Ret, Pixote, Belo e Dennis DJ. As cabines do cruzeiro musical custavam entre R$ 7 a R$ 45 mil.