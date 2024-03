MC Mirella rebate seguidores sobre ganho de peso após gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 07/03/2024 17:39 | Atualizado 07/03/2024 17:49

Rio - MC Mirella usou as redes sociais nesta quarta-feira (6), para contestar alguns internautas que acham que ela deveria manter os quilos ganhos durante a gestação. A funkeira deu à luz a Serena em dezembro do ano passado e vem mostrando as mudanças do seu corpo nesse período.