07/03/2024

Rio - O filho de Zé Neto e Natália Toscano, José Filho, de 6 anos, sofreu um choque anafilático recentemente enquanto ela e o marido estavam de férias em Dubai.

A influenciadora contou que o menino foi picado por uma abelha e teve uma "reação alérgica gravíssima". O menino foi levado para uma consulta com uma médica alergista em Campinas, interior de São Paulo, onde iniciou o tratamento.



"Ele levou uma picada de abelha. Graças a Deus, minha sogra é muito ligeira. Ele teve reação alérgica gravíssima, foi parar no hospital, estava com choque anafilático, que é mais de um sintoma. O José é asmático, então acaba fechando toda a parte respiratória dele, além da alergia externa", contou ela na quarta-feira (6).



"Ela [a sogra] me contou a hora que as coisas acalmaram. Ela sabia que não ia resolver me contar antes, eu iri querer vir embora na hora. Ela me contou depois só. Na hora que cheguei de viagem, tomei as devidas providências, que era procurar uma alergista."

O menino fará um tratamento contra a alergia, que a família e os médicos acreditam ser do veneno da abelha. "Vamos ver qual é a alergia, qual o grau da alergia e o que vamos fazer, porque é algo muito novo para mim. A doutora faz um tratamento e, com o tempo, o José cria uma resistência e não vai ter mais essa alergia, que a gente acredita que é de uma abelha", explicou Natália.