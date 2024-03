Nego Di - Reprodução

Publicado 07/03/2024 11:30 | Atualizado 07/03/2024 11:44

Rio - Nego Di se pronunciou nesta quarta-feira (06) após ter ido parar na delegacia por atacar o carro de um homem com um facão. O humorista alega ter sido vítima de racismo no trânsito e falou sobre o assunto por meio das redes sociais

“Não estou preso. Já estou em casa, está tudo certo. Estou aqui para dizer a vocês que a única coisa de ruim que aconteceu hoje foi que apreenderam o meu facão. Só estou aqui porque saiu em página de fofoca. Eu nem ia falar disso, não gostou desse tipo de vibe aqui no meu Instagram”, disse ele.

O humorista conta que tentou fazer uma ultrapassagem sinalizada em uma rodovia, mas não recebeu a passagem de um motorista. “Quando eu buzinei, ele começou a me perseguir pela rua. Quando eu saí da BR, ele encostou o carro do meu lado, abaixou o vidro e começou a me ofender”, relata.

"Ele falou: ‘tinha que ser um negro desgraçado, macaco, preto' tudo isso”, continuou o ex-BBB. “Atravessei o carro na frente do dele, saí com o meu facão que eu uso para gravar os meus vídeos e quebrei todo o carro dele", detalhou como reagiu.



Por fim, Nego Di disse que estava em seu direito. “Ele disse que vai procurar os direitos dele, que vai me processar e está tudo certo. Eu tenho o direito de reagir como eu reagi. Ele tem o direito de falar, eu tenho o direito de reagir e ele tem direito a tréplica, que é me processar”, concluiu.