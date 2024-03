Rosane Gofman coloca casa à venda - Reprodução de vídeo

Rosane Gofman coloca casa à venda Reprodução de vídeo

Publicado 07/03/2024 09:28 | Atualizado 07/03/2024 10:12

Rio - Rosane Gofman, de 66 anos, anunciou, no Instagram, nesta quarta-feira, a venda de sua casa no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. O valor solicitado é de R$ 1, 4 milhão. O local tem dois andares, conta com quatro quartos, sendo um deles suíte, sala de estar, lavabos, cozinha, área de serviço, varanda, quintal e até área gourmet.

fotogaleria

Conhecida pelo trabalho em novelas, a atriz, que é irmã de Betty Gofman, explicou o motivo da venda do imóvel.

"A minha família é muito grande, mas um casou foi pra lá, outro casou e foi pra lá... Ficou eu e meu marido (Luiz Maidana) aqui, nessa casa gigante, já não tá dando mais pra gente, não precisa de tanto espaço", afirmou a artista, que estreou na TV em 1983, no folhetim "Louco Amor", da TV Globo. No currículo, ela também tem outros trabalhos na emissora, entre eles estão: "A Dona do Pedaço", "Orgulho e Paixão", "Êta Mundo Bom", "Caminho das Índias", "Alma Gêmea" e "Vale Tudo".

O anúncio da casa ainda informa que ela fica localizada próxima ao tradicional Montanha Clube, numa rua bucólica, fechada por uma cancela. "A tranquilidade mora aqui!", diz a propaganda.

Confira: