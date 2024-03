Caetano Veloso e Maria Bethânia divulgam turnê ’Caetano - Reprodução / Instagram

Caetano Veloso e Maria Bethânia divulgam turnê ’Caetano Reprodução / Instagram

Publicado 07/03/2024 08:29 | Atualizado 07/03/2024 09:42

Rio - Após meses de boatos, Caetano Veloso, de 81 anos, e Maria Bethânia, de 77, anunciaram, na noite desta quarta-feira, sua turnê nacional, inédita, em dupla. Os cantores, que são irmãos, percorrerão cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília, Salvador e São Paulo, a partir do dia 3 de agosto.

Os ingressos para o espetáculo "Caetano & Bethânia" serão vendidos no próximo dia 17 de março, exclusivamente para clientes Banco do Brasil. Já no dia 20, as vendas serão abertas para o público geral.

Nesta quarta, os artistas também participaram da gravação do programa "Fantástico", da TV Globo, que vai ao ar no domingo (9). Na atração, os dois deram mais detalhes sobre a turnê, que se encerra no dia 14 de dezembro, e cantaram juntos a música "Reconvexo", sucesso de Bethânia e composta por Caetano.



O repertório da cantora conta ainda com outras canções escritas pelo irmão, como "Tigresa", "Esse Cara" e "Ela e Eu".

Famosos e fãs comemoram

A notícia foi recebida com euforia entre amigos famosos e fãs dos artistas. No Instagram, inúmeros admiradores aproveitaram para fazer comentários a respeito da nova turnê. "Meu Deus, que momento!", celebrou a cantora Majur. "Coração aos pulos!", declarou a jornalista Flávia Oliveira. "Meu Deus!", se surpreendeu ainda a atriz Leticia Colin.

"A partir de hoje, eu vendo meu fígado!", afirmou um fã, bem-humorado. "Levem meu dinheiro! Levem tudo! Que momento!", comemorou outra. "Eu vou!", prometeu uma internauta.

Veja a lista de datas e locais das apresentações

Rio de Janeiro

Local: Rio Arena

Data: 3 e 4 de agosto



Belo Horizonte

Local: Estádio do Mineirão

Data: 7 de setembro



Belém

Local: Hangar

Data: 29 de setembro



Porto Alegre

Local: Arena do Grêmio

Data: 12 de outubro



Brasília

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Data: 9 de novembro



Salvador

Local: Itaipava Arena Fonte Nova

Data: 30 de novembro



São Paulo

Local: Allianz Parque

Data: 14 de dezembro