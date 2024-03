MC Daniel comemora após ser confirmado no Lollapalooza - Reprodução

Publicado 07/03/2024 20:05

Rio - MC Daniel foi confirmado, nesta quinta-feira (7), como uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2024, que acontece em São Paulo. O cantor, que está no elenco da "Dança dos Famosos", da TV Globo, e ainda vai estrear como ator em um filme de Vanessa Giácomo , celebrou a mais nova conquista em suas redes sociais. Ele vai se apresentar no domingo (24), último dia do festival.

"É isso aí, família! Mais uma notícia bombástica aqui, inacreditável para mim. Estamos presentes no Lollapalooza! Que loucura. Obrigado, Deus. Pô, a matéria do 'Fantástico', assinar com grandes marcas, fazer show no Brasil inteiro, desfilar na Itália pela Philipp Plein, estar na 'Dança dos Famosos', fazer o filme e, agora, iremos cantar no Lollapalooza. Deus é muito bom", disse.

Em seguida, MC Daniel dedicou a conquista aos fãs. "E todos vocês fazem parte disso. Estou muito feliz. Vou fazer o melhor show da minha vida. Com certeza eu vou vir com algo novo, que a minha cabeça já está fritando aqui", afirmou.

O Lollapalooza acontece nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nomes como Blink-182, Kings Of Leon, Titãs, Sam Smith, Marcelo D2, Luísa Sonza, Kevin O Chris, Xamã e Gilberto Gil estão confirmados no evento.