Fabiana Justus e filho, LuigiFoto: Reprodução

Publicado 07/03/2024 09:31 | Atualizado 07/03/2024 09:37

Rio - Fabiana Justus, de 37 anos, usou as redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, para conversar com os seguidores e relembrou quando precisou interromper a amamentação do filho caçula, Luigi, de apenas seis meses, após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda (LMA), em janeiro deste ano. A influenciadora afirmou que foi "psicologicamente difícil" parar de amamentar o pequeno e lamentou ter precisado ficar longe dos herdeiros no início do tratamento da doença.

"Foi psicologicamente muito difícil, óbvio, não preciso nem dizer, né?! Mas fisicamente também. Eu tinha muito leite, demorou umas três semanas e meia para secar, foi muito abrupto. Tive que tomar um remédio para secar por vários dias, que me dava mais enjoo juntando com o tratamento", lamentou a filha de Roberto Justus através dos stories do Instagram.

Na sequência, Fabiana, que precisou ficar internada para passar por sessões de quimioterapia, pois a doença faz com que sua imunidade diminua bastante, ainda detalhou os períodos em que precisou ficar longe das gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos, e de Luigi.



"As químios tem que ser internada. Como já comentei, elas zeram a imunidade, e seria um risco muito grande fazer e voltar para casa. Tem que esperar o corpo reagir na recuperação, se não fica muito suscetível a vírus e bactérias. Inclusive, no hospital já existe esse risco. Também tem que repor sangue e plaquetas a todo momento", explicou a respeito do tratamento realizado.

"Ficar longe deles [dos filhos] é muito cruel. Em alguns momentos, meus médicos permitiram visitas, e eram essas visitas que me davam todo gás que precisava para encarar tudo. Sei que terei mais internações e provavelmente serão longas também, não posso pensar muito se não começo a sofrer", finalizou a influencer.