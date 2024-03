Luísa Sonza é homenageada na premiação ’Billboard Women In Music’ e performa ao lado de Demi Lovato - Reprodução / X

Publicado 07/03/2024 07:43

Rio - Luísa Sonza, de 25 anos, se tornou a primeira brasileira homenageada pela premiação "Billboard Women In Music", que ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira. No evento, a cantora performou a música "Penhasco2" ao lado de Demi Lovato, de 31, com quem já havia cantado no festival "The Town", em São Paulo, em setembro do ano passado.

Durante sua apresentação na premiação, a brasileira também cantou a nova versão em inglês da música "Chico" — composta para o ex-namorado, o influenciador Chico Moedas —, que foi produzida por Roberto Menescal, lenda da Bossa Nova.

"Canto principalmente em português, isso é muito doido e estou muito nervosa", declarou Luísa no evento.



"Essa é a primeira vez que alguém do Brasil é homenageado nessa premiação. Então, quero dedicar esse prêmio para os artistas brasileiros e compositores, muito obrigada", completou a cantora, que durante a noite aproveitou para tietar outros artistas e ainda tirou fotos com Katy Perry e Kylie Minogue.

Veja o vídeo

MEU DEUS! Luísa Sonza e Demi Lovato performando “Penhasco2” no #BBWomenInMusic. pic.twitter.com/V0OSdB3A0a — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) March 7, 2024