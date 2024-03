André Luiz Frambach compartilha registros de viagem com Larissa Manoela - Reprodução

Publicado 06/03/2024 22:37

Rio - André Luiz Frambach utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (6), para compartilhar uma série de registros de sua última viagem com Larissa Manoela. O casal curtiu uns dias de passeio no parque Beto Carrero World, em Santa Catarina, ao lado da família do ator.

fotogaleria

"Beto Carrero mais uma vez, muito obrigado! Que fim de semana maravilhoso, muitas risadas, surpresas, emoções, e muita união", escreveu André na legenda da publicação. "Mais uma vez aproveitando cada segundo dessa viagem que é sempre muito especial Colecionando memórias maravilhosas juntos!", comentou Larissa.

Confira: