Larissa Manoela compartilha registros do fim de semanaReprodução

Publicado 04/03/2024 22:46 | Atualizado 04/03/2024 22:48

Rio - Larissa Manoela utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (4), para compartilhar os registros do fim de semana. Em seu story do Instagram, a atriz revelou que tem optado por curtir o momento e só postar depois.

"Vamos aos registros do fim de semana. Estamos há um tempo optando por viver tudo o que temos para viver e só depois postar. Tem sido muito mais especial", afirmou.

Em seguida, Larissa mostrou detalhes da pousada que ficou hospedada, além de compartilhar registros curtindo o parque do Beto Carrero na companhia do amado André Luiz Frambach. "Só agradecer por esse final de semana delicioso que vivemos", disse.