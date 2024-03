Letícia Cazarré - Reprodução/Instagram

Letícia CazarréReprodução/Instagram

Publicado 07/03/2024 10:09 | Atualizado 07/03/2024 10:21

Rio - Letícia Cazarré contou nas redes sociais nesta quarta-feira (06) como tem sido os dias desde o nascimento do seu sexto filho com Juliano Cazarré, chamado Estevão, que nasceu no último dia 02 . Para a mulher, a vida anda difícil.

fotogaleria

"Adoraria dizer que estamos na maior calmaria desde que Estêvão chegou, mas a verdade é que papai do céu tem sempre planos muito animados para nós", disse ela. Maria Guilhermina, de um ano e oito meses, uma das filhas do casal, está com infecção e uma das avós das crianças também está doente.

Para completar, Letícia também está com tersol e sua outra filha, Maria Madalena, está gripada. "Sobra muito trabalho para o papai Juliano que ainda precisa lidar com os atrasos da obra e com as birras das outras crianças", mencionou. Por fim, ela pediu orações.

Casado com Letícia Cazarré desde 2011, Juliano também é pai de Vicente, Inácio e Gaspar.