Juliano Cazarré anuncia nascimento de Estêvão, seu sexto filhoReprodução / Instagram

Publicado 02/03/2024 12:25 | Atualizado 02/03/2024 12:34

Rio - Nasceu, na manhã deste sábado (2), Estêvão, sexto filho de Letícia e Juliano Cazarré. Através das redes sociais, o ator anunciou a chegada do mais novo membro da família e tranquilizou os seguidores sobre o estado da stylist. A cesariana do bebê foi agendada por orientações médicas

"Oi, pessoal! Cheguei bem, com muita saúde, já abri os olhinhos, mamei e estou tirando uma soneca.

Minha mamãe está super bem, ela é demais! Meu papai pediu para eu dizer a vocês que: A vida quer viver", escreveu Juliano Cazarré na legenda da publicação que mostra o primeiro registro de Estêvão, em seu perfil do Instagram.

Mais cedo, Juliana compartilhou com os seguidores os detalhes da decoração do quarto da maternidade e mostrou o look que escolheu para dar as boas-vindas a seu caçula.