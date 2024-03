Luis Fabiano e a ex-mulher, Juliana Paradela - Reprodução

Publicado 02/03/2024 12:18 | Atualizado 02/03/2024 12:56

Rio - Juliana Paradela, ex-mulher de Luis Fabiano, soltou o verbo contra a família e amante do ex-jogador. Em seu story do Instagram, na última sexta-feira (1º), a influenciadora, que tem duas filhas com o atleta, revelou que os pais e irmãos do craque sabiam do caso antigo que ele tinha enquanto eram casados.

"Sandra, Luis, Luan, Jéssica, ex-amante, vocês acham mesmo que vão me atingir fazendo o que estão fazendo? Não mesmo! Eu já conheço cada um de vocês e a índole. Vocês só estão atingindo as minhas filhas, mas querem saber o que eu acho? Que elas estão vendo quem são vocês realmente! Gostaria muito que elas não tivessem que passar por nada dessa 'merd*' toda, mas continuem, tá lindo", começou.

Em seguida, Juliana afirmou que a família de Luís já sabia do caso antigo do jogador. "Sandra (minha ex-sogra), Luís (meu ex-sogro), Luan (meu ex-cunhado), Jéssica (minha ex-cunhada), ex-amante (vocês já sabem quem é), vocês já conseguiram o que queriam! Sempre souberam do caso e apoiaram! Continuam apoiando ela até hoje! Tudo certo! O que vocês queriam já aconteceu, já estamos divorciados", disse.

"Só deveriam pensar um pouquinho nas minhas filhas! Mas nunca fizeram isso e não vai ser agora que vão pensar, né? Tudo certo! Continuem! Como eu disse, tá lindo ver quem vocês são realmente", finalizou. Após as postagens, a influenciadora desativou seu Instagram.

Juliana e Luis Fabiano foram casados por 24 anos. Em março do ano passado, a influenciadora descobriu que o ex-jogador tinha um caso extraconjugal de três anos e que a amante estava grávida.